جولة للوزير جبران باسيل على بلدات كور وكفرحتنا وزان وأصيا

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قام رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل بجولة على بلدات كور، كفرحتنا، زان وأصيا وذلك بعد انتهاء أعمال تأهيل الطريق التي تخدم هذه البلدات. رافق النائب باسيل في هذه الجولة مجموعة من الدرّاجين، وكان في استقباله رؤساء البلديات والمخاتير ومسؤولي وهيئات التيار والمواطنين كما وممثلين عن مجلس الانماء والإعمار والاستشاري دار الهندسة شاعر والمتعهد جوني كيروز. أثنى الوزير باسيل على حسن تنفيذ الأشغال والمعايير العالمية المعتمدة والتي أخرجتنا من منطق الترقيع الانتخابي وشكر جميع من استقبله على عاطفتهم ومحبتهم واعدًا بالمزيد من الإنماء المتوازن على المستوى المحلّي بعد تثبيته على المستوى الوطني.