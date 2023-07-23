living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأعداد المضاعفة تجبر قطاع الشباب في "التيار" على تنظيم مخيمين! - جورج بشارة

23
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كعادته كل صيف، حاول قطاع الشباب في التيار الوطني الحر تنظيم مخيمه السنوي الذي يجمع فيه شباب التيار من كافة المناطق والاعمار، الا ان العمل التنظيمي المذهل الذي تميّز به القطاع طيلة السنوات الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي ضربت البلد والهجمات التي تعرّض لها التيار، انعكس هذه السنة اعدادًا هائلة من الشباب الراغبين في المشاركة بعدما لمسوا مع اهاليهم عاماً بعد اخر اهمية هذا المخيم بما يتضمن rally paper ونشاطات رياضية وثقافية، في صقل معارف الشباب ورفع وعيهم الوطني والعلمي وتحفيزهم على الابداع والابتكار.

لذلك، ولعدم وجود اماكن تستوعب الالاف دفعةً واحدة اضطر قطاع الشباب بقيادة المهندس ايلي ابي رعد الى تنظيم بدل المخيم اثنين.
والبداية كانت مع لجنة المدارس التي ملأ طلابها مدرّجات مركز التخييم في بشتودار بحضور الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ونائب رئيس التيار لشؤون الطلاب منصور فاضل ومنسق قطاع الشباب ايلي ابي رعد، وستستكمل بالزخم نفسه الاسبوع المقبل في مخيم حاشد ايضا للجنة الجامعات حيث من المنتظر ايضًا ان تضيق ساحات بشتودار بالاف الطلاب المتشوقين، لا فقط للالتقاء انما لإعادة امجاد الماضي في جامعاتهم خاصةً انهم استعادوا حضورهم القوي وتضاعفت اعدادهم وسجلوا تقدمًا ملحوظًا في مختلف الجامعات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   