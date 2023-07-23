الأعداد المضاعفة تجبر قطاع الشباب في "التيار" على تنظيم مخيمين! - جورج بشارة

A + A -

كعادته كل صيف، حاول قطاع الشباب في التيار الوطني الحر تنظيم مخيمه السنوي الذي يجمع فيه شباب التيار من كافة المناطق والاعمار، الا ان العمل التنظيمي المذهل الذي تميّز به القطاع طيلة السنوات الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي ضربت البلد والهجمات التي تعرّض لها التيار، انعكس هذه السنة اعدادًا هائلة من الشباب الراغبين في المشاركة بعدما لمسوا مع اهاليهم عاماً بعد اخر اهمية هذا المخيم بما يتضمن rally paper ونشاطات رياضية وثقافية، في صقل معارف الشباب ورفع وعيهم الوطني والعلمي وتحفيزهم على الابداع والابتكار.

لذلك، ولعدم وجود اماكن تستوعب الالاف دفعةً واحدة اضطر قطاع الشباب بقيادة المهندس ايلي ابي رعد الى تنظيم بدل المخيم اثنين.

والبداية كانت مع لجنة المدارس التي ملأ طلابها مدرّجات مركز التخييم في بشتودار بحضور الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ونائب رئيس التيار لشؤون الطلاب منصور فاضل ومنسق قطاع الشباب ايلي ابي رعد، وستستكمل بالزخم نفسه الاسبوع المقبل في مخيم حاشد ايضا للجنة الجامعات حيث من المنتظر ايضًا ان تضيق ساحات بشتودار بالاف الطلاب المتشوقين، لا فقط للالتقاء انما لإعادة امجاد الماضي في جامعاتهم خاصةً انهم استعادوا حضورهم القوي وتضاعفت اعدادهم وسجلوا تقدمًا ملحوظًا في مختلف الجامعات.