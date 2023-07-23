قطاع الشباب في التيار ينظم مخيمه بمشاركة اكثر من 1500 طالب مدرسة بحضور الرئيس عون والوزير باسيل: اذا استمر نواب حاكم مصرف لبنان بنفس النهج سنقوم بملاحقتهم ومحاسبتهم

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نظّم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر مخيمه السنوي لطلاب المدارس وشارك فيه أكثر من الف وخمسمائة طالب واستمر ليومين واختتم بسهرة حضرها الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعدد من كوادر التيار في بشتودار- البترون.









صور من المخيم الشبابي لطلاب المدارس في التيار



وكانت كلمة للرئيس عون، رأى فيها أن "المطلوب من الجميع هو عيش القيم الوطنية"، مؤكدا أنه "يجب أن نكرس عملنا للوطن لأن التربية الوطنية هي الاساس لاستمرارية الحياة واستمرارية المحافظة على الوطن، كذلك يجب أن يكون هناك فهم للموضوع السياسي"، مضيفا: "في الماضي كان الجميع يتحدث عن محاربة الفساد وعندما بدأت بالخطوة الاولى في هذا الاتجاه لمحاسبة مصرف لبنان سكت جميع من ينادون بالفساد وبدأ السياسيون بمهاجمتي واختفت جميع الاصوات التي نادت بمحاربة الفساد".

وأشار الرئيس عون الى أن "نتائج التحقيقات في مصرف لبنان ظهرت مع صدور تقرير التدقيق الجنائي ويريدون اخفاءها حتى لا ينفضحوا، ونحن اليوم أمام معركة سنكملها".









صور من المخيم الشبابي لطلاب المدارس في التيار



بدوره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اشار في كلمة القاها أمام طلاب المدارس الحاضرين في المخيّم الى أننا "ننتظر من عام الى آخر لنلتقي معكم في هذا المخيم لنرى تزايد أعدادكم الذي يترافق مع تطور فكركم، نأتي الى هنا لنأخذ منكم القوّة والأمل حتى لا نتعب، واذا شعرنا باليأس عندما نفكر بكم لا يعود يحق لنا أن نيأس، ومعكم هناك فقط الأمل والنظرة الى المستقبل بفرح".

واضاف: "معكم نفكر بالأجيال التي ستبني وتخلص لبنان، نحن تعلمنا مع الرئيس العماد ميشال عون في العام 1988 ماذا يعني أن نحلم بوطن وهذا الحلم عابه علينا البعض أنه وهم وكيف نحلم ونصدق اننا سنحرر لبنان من قوى كبرى هي أقوى منه قامت باحتلال أرضه أو قراره وهذا الحلم تعلمنا أنه ليس وهما بل يمكن تحقيقه عندما خرج "الاحتلال" من لبنان وخرجت الوصاية وتعلمنا انه يحق لنا أن نحلم عندما تكون الاحلام قابلة للتحقيق".





بالفيديو - الرئيس عون من المخيم الشبابي للتيار: إرادتكم بمساعدة وطنكم ومساعدة ذاتكم هي الأساس..



وتوجه باسيل الى الطلاب، قائلا: "يحق لكم أيضاً الحلم ببناء الدولة والوطن وهذا الحلم يمكن أن يصبح حقيقة، وأنتم جيل الخلاص للبنان خصوصا أنكم تعرضتم للتنمر وقد حاولوا ان يلصقوا بكم كل ما مر على البلاد وصمدتم".

وأكد باسيل ان "التيار الوطني الحر وحده يخوض معركة استعادة الاموال المهربة الى الخارج كما ويقوم بالحملة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قام بتبييض الأموال هو وجميع شركائه السياسيين بالمنظومة السياسية بالبلد في وقت الجميع يتفرج بصمت من قضاة الى اعلاميين وسياسيين لأنهم يتقاضون مقابل ذلك"، وتساءل "اين الجميع في وقت التيار الوطني الحر وحده يخوض ايضا معركة التدقيق الجنائي".

واضاف: "اين هم في وقت تقوم حكومة غير شرعية "بالسطو" على صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى موقع الرئاسة وعلى الدستور وعلى الميثاق".





بالفيديو - دخول رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل مخيم بشتودار



واكد أنهم "اليوم يحاولون أن ينزعوا عنكم ثوب الاصلاح ويريدون الباسكم ثوب الفساد ليحموا انفسهم من محاسبتنا لهم، مشددا على اننا "عندما نساوم على حقوق شعب نكون نتنكر لقضيتنا وهذه هي قضيتنا".





بالفيديو - دخول رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل مخيم بشتودار



وقال باسيل"همهم الاساسي هو التمديد لرياض سلامة أن يكمل على رأس حاكمية مصرف لبنان ليستمر بحمايتهم وبتمويل الدولة اللبنانية"، لافتا الى أنهم "يقومون بصرف أموال المودعين لتمويل فائض الموظفين بالدولة، كذلك يريدون أن تقوم الحكومة غير الدستورية بتعيين حاكم مصرف لبنان بغياب رئيس الجمهورية، والهدف هو توجيه رسالة واضحة أنه حتى في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية تستطيع هذه الحكومة أن تحكم البلاد وأن نستمر من دون رئيس"، هنا ندعو كل شخص حريص على موقع رئاسة الجمهورية أن لا يقبل أن تقوم الحكومة بهكذا تعيين، كذلك ندعو كل حريص على أموال اللبنانيين أن لا يقبل باستمرار رياض سلامة أو سياساته في حاكمية مصرف لبنان".





وحمّل باسيل نواب حاكم مصرف لبنان مسؤولية عدم تغيير السياسات التي اتبعها رياض سلامة طيلة العقود السابقة، واضاف: "اذا اكملوا بنفس النهج سيتحملون المسؤولية وسنقوم بملاحقتهم ومحاسبتهم"، ولفت في وقت الى انه "اذا كانوا يخافون من تغيير سياسة سلامة حتى لا يرتفع الدولار، فليتنحوا"، مؤكدا أنه "يمكن عندها تعيين حارس قضائي". بالفيديو - الرئيس عون يدخل مخيم شباب "التيار" في بشتودار وسط الهتافات!





كذلك تحدث باسيل عن ملف النزوح، لافتا الى أن "معركة النزوح السوري هي معركة وجودية للبنان، فمع النزوح لن يبقى لبنان من هنا سنمارس سيادتنا على أرضنا لأن الارض لنا وليست لأي مواطن أجنبي آخر، وهذا الكلام نقوله "بمحبة" للنازح السوري وللاجئ الفلسطيني لأننا نريد عودتهم الى وطنهم، كذلك لكل من يحاول فرض النزوح علينا اكانت دولة أو اتحاد اوروبي أو مفوضية لاجئين بالامم المتحدة"، مختتما بالقول "استقلالنا سيكون من القرار الخارجي الذي يريد فرض التوطين علينا". بالفيديو - من أجواء مخيم بشتودار لشباب التيار

بعدها القى كل من نائب رئيس التيار للشؤون الشبابية منصور فاضل كما ومنسق قطاع الشباب في التيار ايلي ابي رعد كلمة حول دور الشباب في بناء الأوطان، ومن ثم كان توزيع جوائز على الفرق التي فازت في Rally paper الذي نظم في خلال المخيم.