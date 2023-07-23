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أبو زيد ينتقد مَن يمنح لنفسه ترف الانتظار ويحذّر من ذهنية الشركة لا الشراكة

23
JULY
2023
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اعتبر النائب السابق الدكتور أمل ابو زيد “ان الشعب اللبناني بات أسير معادلة الانتظار والانهيار” ، لافتاً الى "ان بعض من في السلطة يمنح لنفسه ترف الانتظار ويترك للبنانيين قرف الانهيار ".


وحذّر ابو زيد "من تحول حكومة تصريف الاعمال مع بدء دراسة مشروع الموازنة الى حكومة صرف الاموال والاستمرار بإدارة الاعمال بذهنية الشركة لا الشراكة والتفّرد لا التوحّد".

وأسف ابو زيد "لأن ٩ اشهر من الشغور في بعبدا وبدء العد العكسي للشغور في حاكمية مصرف لبنان وتفاقم الازمة المالية والمعاناة الاقتصادية والمأساة الاجتماعية وحالات الانتحار التصاعدية وسقوط منظومة القيم الاخلاقية ومؤامرة التوطين الجديدة ومحو الهوية ونحر الميثاقية ، كل ذلك لم يدفع ببعض من يسمًون انفسهم مسؤولين الى اعلان حال طوارئ وطنية لوقف التدحرج نحو قاع الاحتضار "، معرباً عن خشيته من "ان البديل عن انتخاب رئيس عاجلاً هو الانتحاب على النظام والشرعية والوطن آجلاً".

 

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