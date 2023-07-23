الحرارة الى ارتفاع اضافيّ بدءًا من اليوم.. الى متى تستمر الكتل الحارّة؟

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يتأثر لبنان بدءاً من اليوم الاحد بكتل حارّة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة، لتصبح فوق المعدلات الموسمية بحدود ٣-٤ درجات، وتستمر لغاية اواخر الشهر الجاري، وتترافق مع رطوبة سطحية عالية ساحلا بسبب الرياح الغربية الرطبة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

-الأحد:

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

-الاثنين: قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

-الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

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