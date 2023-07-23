الحرارة الى ارتفاع اضافيّ بدءًا من اليوم.. الى متى تستمر الكتل الحارّة؟

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يتأثر لبنان بدءاً من اليوم الاحد بكتل حارّة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة، لتصبح فوق المعدلات الموسمية بحدود ٣-٤ درجات، وتستمر لغاية اواخر الشهر الجاري، وتترافق مع رطوبة سطحية عالية ساحلا بسبب الرياح الغربية الرطبة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
-الأحد:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
-الاثنين: قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
-الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
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