عناوين الصحف ليوم الأحد 23 تموز 2023

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النهار: في انتظار الأسبوع الثقيل: المخاوف الماليّة تتصاعد
الديار: جولة لودريان الثانية: تعديل «خارطة الطريق» بعد بيان الدوحة
اتصالات لتوسيع اللقاء الخماسي على طريقة الـ«5 + 1» مع ايران لمتابعة الملف الرئاسي
ميقاتي يجتمع غدا مع نواب الحاكم للحسم والانظار تتجه اليوم الى الراعي
الأنباء الكويتية: «الانقسام» بانتظار لودريان غداً وإعادة النازحين «تشعلها» بين بو حبيب و شرف الدين
الشرق الأوسط: تلازم الانهيارين السوري واللبناني... سوق واحدة في بلدين
تضخم ركودي وتراجع قيمة العملة وانخفاض بالقدرة الشرائية
الوطن السورية: تعزيزات الاحتلال الأميركي تتواصل وأنباء عن ارتفاع عدد قواته إلى نحو 1500 جندي … القبائل والعشائر العربية في الجزيرة: المقاومة الشعبية تنمو كل يوم ضد الاحتلال