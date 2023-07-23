عناوين الصحف ليوم الأحد 23 تموز 2023

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النهار: في انتظار الأسبوع الثقيل: المخاوف الماليّة تتصاعد

الديار: جولة لودريان الثانية: تعديل «خارطة الطريق» بعد بيان الدوحة

اتصالات لتوسيع اللقاء الخماسي على طريقة الـ«5 + 1» مع ايران لمتابعة الملف الرئاسي

ميقاتي يجتمع غدا مع نواب الحاكم للحسم والانظار تتجه اليوم الى الراعي



الأنباء الكويتية: «الانقسام» بانتظار لودريان غداً وإعادة النازحين «تشعلها» بين بو حبيب و شرف الدين

الشرق الأوسط: تلازم الانهيارين السوري واللبناني... سوق واحدة في بلدين

تضخم ركودي وتراجع قيمة العملة وانخفاض بالقدرة الشرائية



الوطن السورية: تعزيزات الاحتلال الأميركي تتواصل وأنباء عن ارتفاع عدد قواته إلى نحو 1500 جندي … القبائل والعشائر العربية في الجزيرة: المقاومة الشعبية تنمو كل يوم ضد الاحتلال