باسيل: إذا كان لا أحد يريد أو يقدر من نواب الحاكم على تحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارساً قضائياً

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أكّد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أنه "إذا كان لا أحد يريد أو يقدر من نواب الحاكم على تحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارساً قضائياً."

ودعا باسيل في كلمة له من المخيم الشبابي لطلّاب المدارس في بشتودار- البترون، بحضور الرئيس عون، الى عدم الاستمرار بسياسات رياض سلامة نفسها، وحذّر اي احد يريد الاستمرار فيها، وخاصة نواب الحاكم، من تحمّلهم المسؤولية وملاحقتهم قانونياً في حال اعتماد نفس السياسات غير القانونية. وشدد على أنه "في حال خوفهم ليتنحّوا او ليتحمّل المسؤولية من هو منهم قادر على المواجهة واعتماد سياسة اصلاحية."

وأضاف باسيل: "نحنا عشنا على شعار حرية وسيادة واستقلال واليوم بدنا نرجع نعيشها هالمعركة لانو معركة النزوح السوري وجودية وكيانية ولانو مع النزوح ما بيبقى لبنان."

وقال: "سيادتنا بدنا نمارسها على ارضنا وارضنا لنا مش لأي اجنبي ثاني ومنقول هالكلام بمحبة مش بلغة ثأرية لكل حدا بيحاول يفرض علينا النزوح اكان دولة او اتحاد اوروبي او مفوضية، هيدي معركة الاستقلال والحريّة لشعبنا وبلديّاتنا واصرارنا لياخذوا كل الاجراءات يللي تخلي النازح يرجع لارضو بظل تقاعس الحكومة وما فينا مقبل مدارسنا تبطل لنا او ارضنا وما في الا التيار قادر يواجه هالمشروع."