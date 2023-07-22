"القوات" تتبرأ: المختار الموقوف مؤيد وليس رئيس مركز...

A + A -

أصدرت منطقة صيدا- الزهراني في "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

"قامت عدد من الجهات المرتبطة بمحور سياسي اعتاد التلفيق والإفتراء، على إقحام حزب "القوّات اللبنانيّة" في التحقيق الذي تُجريه الأجهزة المختصة حول إحدى الجمعيات، بشكل مُجاف للحقيقة وللوقائع ذات الصلة، كما قامت بتسويق خبر توقيف مختار بلدة الهلالية على أنّه رئيس مركز "القوات" في البلدة.

إنّ منطقة صيدا - الزهراني في "القوات اللبنانية" تنفي نفياً قاطعاً أيّ علاقة للحزب بكلّ التسويق الباطل، كما تنفي أن يكون مختار البلدة هو رئيس لمركز "القوات" فيها، إنما من المؤيدين، وإذ تؤكّد إلتزامها التام بسقف القانون ورفضها كلّ ما يتعارض معه، تجد نفسها مضطرة للإدّعاء لدى الجهات المختصّة على كلّ مَن تسوّل له نفسه ربط "القوات" بأخبار ملفّقة".