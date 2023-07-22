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قوى الامن: تدابير سير في جونيه غدا وهذه تفاصيلها

22
JULY
2023
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"يُنظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)، اعتباراً من الساعة 7,00 من يوم الأحد 23-7-2023، "سباق السرعة الثالث" في منطقة جونية، بحيث يمتد مسار السباق من مستديرة محمصة بن ابي نصر الى مستديرة مكتبة " Alphabet" نزولاً باتجاه سنتر " LA Cité" الى ليبان بوست / جونية نحو مصرف لبنان فرع جونية باتجاه مستديرة جونية.
لذلك، سيتم منع:
• وقوف السيارات على مسار السباق، اعتباراً من الساعة 2,00 من فجر التاريخ المذكور.
• مرور المركبات الآلية على الطرقات الممتدة على مسار السباق والمفارق المؤدية إليه من مركز الدفاع المدني في جونية باتجاه سرايا جونية، والمفرق المؤدي من المسلك الغربي للأوتوستراد نحو " LA Cité" بالإضافة الى المفارق الفرعية، وذلك اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً لغاية الساعة 18,00 من التاريخ ذاته.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، وتسهيلاً لحركة المرور".

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