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أجرى رئيس بلدية زغرتا – اهدن انطونيو فرنجية، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاشكال فردي مع صاحب شاحنة لبيع الحديد المستعمل، اتصالاً بالشيخ الخضر خضر، شجبًا للحادث الفردي المحدود الذي حصل، وأكدا “عمق العلاقات الاخوية بين بلدة الفوار وكل أبناء القضاء في زغرتا الزاوية، وأبديا أصرارهما على انهاء ذيوله”.



بدوره، شكر فرنجية للشيخ خضر تعاونه، ودعا الى “تفعيل التعاون بين شرطة بلدية زغرتا وباعة الحديد المستعمل، لقطع الطريق على اي نوع من الاشكالات، وان كان ما حصل ليس أكثر من زوبعة في فنجان”.

كما شكر العميد طوني أنطون ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني “التي كانت صلة تنسيق وتواصل لانهاء الاشكال الذي حدث ونسعى لعدم تكراره” .