حريق فندق في تركيا يودي بحياة زوجين لبنانيّين...هذه تفاصيله!

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قضى زوجان لبنانيان في حريق اندلع في أحد الفنادق التركية في أنطاليا.



وفي التفاصيل، أنّ د. ف. م. وزوجته ف. س. استأجرا غرفة في فندق "الباشا" في أنطاليا، وهو فندق قديم مصنوع من الخشب بحسب المعلومات، فشبّ حريق داخل الغرفة المجاورة لغرفتهما في المكيف وامتدّ ليطال الغرف المجاورة، واستطاع العديد مِمّن كانوا موجودين في الفندق مغادرته والهرب، في حين حوصر د. وزوجته ولم يستطيعا الهرب، ومن ثم توفّيا.



وعن مصير ولدَيهما، فقد أفيد بأنّهما كانا موجودَين في منطقة بعيدة عن المنطقة التي حصل فيها الحادث.



وتتابع السفارة اللبنانية بشخص السفير غسان المعلم الحادثة، وقد أرسل موفد من السفارة منذ اندلاع الحريق ليل البارحة لمتابعة الموضوع مع المعنيين ومع الأهل في لبنان.