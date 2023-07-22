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أعلن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتور خليل الجمال تحديد مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدخول لشهادة الماستر – سنة أولى – للعام الجامعي 2023 – 2024 وفقا للآتي:

1 – الامتحانات الخطية في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية يوم الخميس في 28 أيلول 2023.

2 – الامتحانات الشفهية يومي الاثنين والثلاثاء في 2 و3 تشرين الأول 2023.

3 – تقدم الطلبات الكترونيا ((Online اعتبارا من يوم الجمعة الواقع فيه 21 تموز 2023 ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه 25 أيلول 2023 عبر الرابط الآتي: https://tinyurl.com/master-deanery

تقدم الطلبات حضوريا في مبنى عمادة كلية التربية اعتبارا من:

يوم الاثنين الواقع فيه 4 أيلول 2023 ولغاية يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 أيلول 2023 ضمنا، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة 9,00 صباحا حتى الساعة 12,30 ظهرا.

المستندات المطلوبة:

– نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني – أو ما يعادلها.

– نسخة مصدقة عن الاجازة الجامعية في الاختصاص المطلوب.

– نسخة مصدقة عن الإفادة بعلامات الإجازة الجامعية.

– إفادة معادلة لشهادة الإجازة مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم العالي (لخريجي الجامعات الخاصة).

– نسختان رسميتان عن إفادة الخبرة بحسب الشروط المطلوبة: تسلم إحداها لقسم شؤون الطلاب عند تقديم الطلب فيما يتم إحضار الأخرى لدى إجراء المقابلة الشفهية لتقديمها للجنة الفاحصة.

– إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدقة عن الهوية.

– صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

– طابع أميري بقيمة 1000 ل.ل.

ملاحظة: رسم الاشتراك لمباراة الدخول 500,000 ل.ل.

حول تحديد شروط قبول طلبات مباراة الدخول لشهادة الماستر – سنة أولى –

في المسارات التخصصية المعتمدة في كلية التربية للعام الجامعي 2023 – 2024

بناء على الإعلان رقم 2/ت تاريخ 20/7/2023 (حول مواعيد مباراة الدخول لشهادة الماستر – سنة أولى في كلية التربية للعام الجامعي 2023 – 2024)،

وبناء على موافقة مجلس الوحدة في جلسته رقم 10/2023المنعقدة بتاريخ 20/7/2023،

يعلن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية تحديد شروط قبول طلبات مباراة الدخول لشهادة الماستر – سنة أولى – في كلية التربية للعام الجامعي 2023 – 2024 وفقا للآتي:

أولا: لطلاب شهادة الماستر في المسارات التخصصية الآتية:

1- التعليم المتوسط والثانوي:

تعليم اللغة العربية وآدابها، تعليم الرياضيات وتعليم الفيزياء وتعليم الكيمياء وتعليم علوم الحياة باللغتين الفرنسية والانكليزية: حيازة إجازة جامعية في الاختصاص.

2- تعليم الفرنسية الجامعية DIFLU:

– حيازة إجازة جامعية بمعدل عام لا يقل عن 60/100 في الاختصاصات الآتية: تعليم اللغة الفرنسية، أو اللغة الفرنسية وآدابها، أو الترجمة، أو اللغات الحية التطبيقية، أو الهندسة اللغوية المقارنة، مسار تعليم اللغات.

أو حيازة إجازة جامعية بمعدل عام دون ال 60/100 في الاختصاصات الآتية: تعليم اللغة الفرنسية، أو اللغة الفرنسية وآدابها، أو الترجمة، أو اللغات الحية التطبيقية، أو الهندسة اللغوية المقارنة، مسار تعليم اللغات مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.

ثانيا: لطلاب شهادة الماستر في المسارات التخصصية الآتية: إدارة تربوية، إشراف تربوي، إرشاد مدرسي، تربية خاصة، إدارة رياضية وتكنولوجيا التربية:

1 – الإدارة التربوية والإشراف التربوي:

– حيازة إجازة جامعية في التربية بمعدل عام لا يقل عن 65/100.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية أو في اي اختصاص آخر بمعدل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية أو في اي اختصاص آخر بمعدل عام دون ال 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.

2 – إرشاد مدرسي:

– حيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم الاجتماع بمعدل عام لا يقل عن 65/100.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم الاجتماع بمعدل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم الاجتماع بمعدل عام دون ال 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.

3 – تربية خاصة:

– حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العلاج النفسي الحركي، أو في العلاج الإنشغالي بمعدل عام لا يقل عن 65/100.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العلاج النفسي الحركي، أو في العلاج الإنشغالي بمعدل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العلاج النفسي الحركي، أو في العلاج الإنشغالي بمعدل عام دون ال 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.

4 – إدارة رياضية:

– حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعدل عام لا يقل عن 65/100.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعدل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعدل عام دون ال 60/100 مع خبرة في القطاع التربوي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.

5 – تكنولوجيا التربية:

– حيازة إجازة جامعية في التربية أو علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر بمعدل عام لا يقل عن 65/100.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية او علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر او اي اختصاص اخر بمعدل عام لا يقل عن 60/100 مع خبرة في المجال التربوي أو التكنولوجي لا تقل عن سنتين بعد نيل الإجازة.

أو

– حيازة إجازة جامعية في التربية او علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر او اي اختصاص اخر بمعدل بمعدل عام دون ال 60/100 مع خبرة في المجال التربوي أو التكنولوجي لا تقل عن 5 سنوات بعد نيل الإجازة.