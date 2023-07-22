الراعي التقى نجل عصام فارس وبحث معه اوضاع الجالية اللبنانية في هيوستن - أميركا

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان نجاد فارس، يرافقه العميد وليام مجلي، ونقل تحيات والده نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس، ودعمه مساعي الراعي الوطنية الانقاذية، وجهوده الهادفة الى انجاز الاستحقاق الرئاسي لاعادة الانتظام الدستوري للمؤسسات وانطلاق الخطوات الاصلاحية المطلوبة للخروج من الازمة الخطيرة القائمة.



كما عرض فارس لاوضاع الجالية اللبنانية في هيوستن، والدور الداعم للبنانيين المقيمين من خلال المؤسسات الاجتماعية. ووضع الراعي في اجواء الاتصالات التي يجريها مع الاطراف والاحزاب السياسية على قاعدة التزام موجبات الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية وفق القواعد الديموقراطية المعروفة.



وحمل الراعي فارس تحياته لوالده، مقدرا ما تقوم به العائلة على المستويات الانسانية والاجتماعية والوطنية.



بعدها، استقبل الراعي رئيسة جمعية سطوح بيروت داليا داغر ثم رئيسة جماعة الراهبات في حديقة البطاركة الاخت لينا خوان، رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود ومكتب اقليم كاريتاس الجبة برئاسة الدكتور ايليا ايليا.