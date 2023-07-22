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حجار جال على المراكز التابعة لوزارة الشؤون في البقاع الغربي

22
JULY
2023
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جال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار على المراكز التابعة للوزارة في منطقة البقاع الغربي برفقة فريق عمل الوزارة.

إستهلّ حجّار جولته بزيارة مركز تأمين حقوق المعوّقين التابع للوزارة في منطقة تعنايل، حيث إطلع على حاجات المركز والمنطقة من الموظفين. بعدها، توجّه إلى بلدة المرج حيث زار مركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة للإطلاع على أقسامه والبحث في كيفيّة تفعيل الخدمات التي يقدّمها لأبناء المنطقة بالإضافة إلى الإستماع إلى حاجات الموظفين ومشاكلهم.

ثمّ إجتمع في مركز قائمقامية البقاع الغربي في جبّ جنين بالقائمقام وسام نسبيه، في حضور النائب شربل مارون ورؤساء إتحادات بلديات المنطقة والمخاتير، وتركّز الحديث حول ملفّ النزوح السوري والمشاكل التي تعاني منها بلدات المنطقة نتيجة الأعداد المرتفعة للنازحين السوريين فيها.

وتابع حجّار جولته وزار مركز الخدمات الإنمائيّة في جب جنين للعمل على تفعيل الخدمات التي يقدّمها والوقوف عند حاجات الموظّفين، بالإضافة إلى مركز الخدمات الإنمائيّة في بلدة يحمر الذي إجتمع فيه بفريق عمل المركز، في حضور النائب قبلان قبلان. أمّا محطّته الأخيرة فكانت في بلدة صغبين، حيث إجتمع برئيس وأعضاء المجلس البلدي، في حضور النائب شربل مارون وموظفي الوزارة. تركّز الحديث حول نيّة البلدية تقديم طابق في المبنى البلدي ليستخدم كمركز رئيسي للخدمات الإنمائية في صغبين. كما جال في أقسام مبنى البلدية لتفقّده.

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