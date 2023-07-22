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بالصور-إحباط عملية تهريب كمية من المخدرّات عبر مطار بيروت وايقاف متورطين

22
JULY
2023
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صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البـلاغ التّالـي:

بعد أن تسلّمت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية-سرية درك مطار رفيق الحريري الدولي من إحدى دوريّات فصيلة تفتيشات المطار المدعو:

- ع. س. (مواليد عام 1999، سوري الجنسية)

الذي ضبط بحوزته /16/ قطعة من مادّة حشيشة الكيف على شكل مكعّب مستطيل بحجم إصبع اليد، كلٌّ منها مغلّفة بنايلون أبيض شفّاف زنِتها الإجمالية /1،266/ كلغ موضّبة في داخل حقيبتي الشحن والكتف الخاصّة به داخل غلافات "شوكولا"، وذلك لدى سفره إلى تركيا.

 بالتحقيق معه، أفاد أنّه يعمل في مجال شحن البضائع من تركيا إلى لبنان وسوريا، وبالعكس. وقد تعرّف إلى شخص يعمل في هذا المجال، وأعلمه بوجود بضائع ينوي نقلها إلى تركيا. عندها حضر من سوريا إلى مكتبه في لبنان، حيث استلم منه البضائع لينقلها إلى تركيا من دون علمه بوجود مخدّرات في داخلها.

بالتوسّع بالتحقيق معه، من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، اعترف بتهريب المخدّرات داخل الشوكولا، ولا يزال يوجد /20/ صندوقًا من نوع الشوكولا ذاته مخبّأ في داخلها قطع من حشيشة الكيف وهي معدّة للتّهريب إلى الخارج.

 على الفور، انتقلت دوريّة من المكتب الى محلّة طريق المطار، وعملت على ضبطها، حيث تبين انها تحتوي على /24/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف.

كذلك، أسفرت التحقيقات والاستقصاءات والتحريّات عن توقيف شخصين آخرين متورطين بعملية التهريب، وذلك بالتنسيق مع المجموعة الخاصة، وهما:

  • ك. ر. (مواليد عام 1971، لبناني)
  • خ. ق. (مواليد عام 2001، سوري)

 العمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، بإشراف القضاء المختص.

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