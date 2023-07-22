نواب الحاكم يسعون إلى تحقيق هدفين.. ما هما؟

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منذ أقل من عام بدأت التحذيرات من الوصول الى الفراغ بحاكمية المصرف المركزي في ظل الفراغ الرئاسي وصعوبة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، الا أن شيئاً لم يحصل لتفادي هذا الفراغ الذي سيكون قاتلاً للبنانيين، خاصة مع وجود نواب للحاكم غير قادرين، وباعترافهم، على إدارة شؤون النقد في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية ضخمة.

خلال جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي حضرها نواب الحاكم الأربعة كان واضحاً بحسب أحد النواب الحاضرين حال التخبط الذي يعيشه النواب، إذ لم يتمكنوا من الرد على كيفية التعامل مع اشتداد وطأة الأزمة بحال قاموا بما يقولون انهم سيقومون به، كاشفاً أن أحد النواب تحدث عن توقعاته بارتفاع سعر صرف الدولار فور إلغاء صيرفة ثلاثة أضعاف ما هو عليه اليوم، متحدثاً عن أن ارتفاعه بهذه الطريقة سيشكل فرصة لتوحيد سعر الصرف، ما جعل النواب يستغربون هذه المقاربة التي تعني انهياراً كبيراً سيضرب المجتمع اللبناني.