عناوين الصحف ليوم السبت 22 تموز 2023

A + A -

الأخبار: تيمور جنبلاط... «راديكالي» يرث حزباً «تقدمياً»

نواب الحاكم إلى الاستقالة... والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت: تحذير من فوضى مالية وأمنية







البناء: بدء العد التنازليّ للأيام العشرة قبل الاستحقاق الغامض في لبنان… وكيان الاحتلال أمام استحقاق موازٍ / البيان الخماسي والتلاعب بسوق الصرف والتلويح بالعقوبات والضغط بالنازحين… سيناريو واحد / الوضع على الحدود هو الحقيقة الثابتة الوحيدة… وقوة المقاومة هي الورقة الرابحة الوحيدة/



نداء الوطن: إطلالة البخاري الأولى بعد "الخماسية": البديل من "الطائف" هو المجهول

الديار: إنتخابات رئاسة الجمهورية: المعادلة الأميركية ــ الإيرانية الأكثر تأثيرًا في الملف

إستقالة نواب الحاكم أصبحت جاهزة... هل يطرح التمديد لسلامة في جلسة الاثنين؟



الجمهورية: "الخماسية": لا تصور جاهزًا لحل لبناني

فرنسا: لا أحد يوقف مهمتنا



اللواء: تمهيد دبلوماسي للودريان: جلسات الإنتخاب مسؤولية النواب

تجاذب بين نواب الحاكم والبرلمان.. يرفع الدولار.. والمصارف تضغط بتأخير الرواتب



النهار: لودريان يعود بمواصفات الخماسية وإطار العقوبات



l'orient le jour: Un tribunal parisien rend une décision encourageante pour les déposants franco-libanais