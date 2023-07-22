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عناوين الصحف ليوم السبت 22 تموز 2023

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الأخبار: تيمور جنبلاط... «راديكالي» يرث حزباً «تقدمياً»
نواب الحاكم إلى الاستقالة... والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت: تحذير من فوضى مالية وأمنية

 

 


البناء: بدء العد التنازليّ للأيام العشرة قبل الاستحقاق الغامض في لبنان… وكيان الاحتلال أمام استحقاق موازٍ / البيان الخماسي والتلاعب بسوق الصرف والتلويح بالعقوبات والضغط بالنازحين… سيناريو واحد / الوضع على الحدود هو الحقيقة الثابتة الوحيدة… وقوة المقاومة هي الورقة الرابحة الوحيدة/

 

 

 


نداء الوطن: إطلالة البخاري الأولى بعد "الخماسية": البديل من "الطائف" هو المجهول

 

 

 

 

الديار: إنتخابات رئاسة الجمهورية: المعادلة الأميركية ــ الإيرانية الأكثر تأثيرًا في الملف
إستقالة نواب الحاكم أصبحت جاهزة... هل يطرح التمديد لسلامة في جلسة الاثنين؟

 

 

 


الجمهورية: "الخماسية": لا تصور جاهزًا لحل لبناني
فرنسا: لا أحد يوقف مهمتنا

 

 

 


اللواء: تمهيد دبلوماسي للودريان: جلسات الإنتخاب مسؤولية النواب
تجاذب بين نواب الحاكم والبرلمان.. يرفع الدولار.. والمصارف تضغط بتأخير الرواتب

 

 

 


النهار: لودريان يعود بمواصفات الخماسية وإطار العقوبات

 

 

 


l'orient le jour: Un tribunal parisien rend une décision encourageante pour les déposants franco-libanais

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