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أسرار الصحف ليوم السبت 22 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير في الشؤون الدولية إن تشرذم المؤسسات وشلل النظام السياسي في لبنان وكيان الاحتلال بالتوازي والتزامن تعبير عن عجز النظامين عن التأقلم مع المتغير الرئيسي في موازين القوى بينهما وانعكاسها على الداخل، فتزايد قوة المقاومة لم يترافق مع تسليم بحقها بالاطمئنان للداخل، رغم تواضع طلباتها الطائفية؛ وتراجع قوة الكيان لم يترافق مع تسليم المستوطنين بالحاجة للوحدة طلباً للتهدئة مع الفلسطينيين وقوى المقاومة.

 

خفايا

تساءل خبراء اقتصاديّون عن كيفيّة انعكاس تحسّن التغذية الكهربائية إلى عشر ساعات يومياً التي بشر بها وزير الطاقة الشهر المقبل على فواتير المولدات، طالما أن فواتير كهرباء لبنان سوف تعكس التحسّن. فالمفروض أن يظهر ذلك بتخفيض فاتورة المولدات بصورة تنعكس انخفاضاً في إجمالي تكلفة الكهرباء على المواطن الذي زادت الأعباء عليه مع تغذية الأربع ساعات.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

تنفذ خطة أمنية، بعيداً عن الضوضاء، في العاصمة والضواحي، لضمان الاستقرار، ومنع التعديات والتجاوزات، بعد أحداث معروفة في الأسبوع الماضي.

 

غمز

لم يتمكن عدد من النواب الذين شاركوا في جلسة الادارة والعدل من التعرُّف على نائب الحاكم الرابع لمصرف لبنان!

 

همس

بادرت سفيرة دولة طالت الإحتجاجات بلادها إلى مغادرة العاصمة فوراً، من دون الطلب إليها ذلك رسمياً..

 

 



نداء الوطن: خفايا

علم أنّ إشكالات عدة وقعت داخل مؤسسة لبنانية تعمل في الخارج ولم تستطع الجهة السياسية التي تحتوي هذه المؤسسة، حلّ الخلافات على الرغم من تدخّلها القوي.

 

وجّه رئيس كتلة نيابية رسائل تطمين إلى خصوم تقاطع معهم حديثاً، تفيد بأنّه لا يحيد عن الثوابت التي حدّدها رئاسياً مهما كانت المغريات.

 

عُلِم أن مؤسسة كهرباء لبنان تشهد أوضاعاً إدارية متفلتة بسبب الخلافات بين المديرين ورؤساء المصالح والدوائر، وباتت التعليمات بشأن التوزيع والمعاملات ترد للمستخدمين من مرجعياتهم السياسية.

 

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