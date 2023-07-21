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مقدمة نشرة اخبار OTV المسائية:

في الايام الاخيرة لرياض سلامة على رأس مصرف لبنان، ثمة من يخيّر اللبنانيين بين احتمالين، احلاهما وقح:

الاحتمال الاول، ان يقبلوا بالانهيار بشكله الحالي، الذي لا يضمن بقاءه الا بقاء القديم على قدمه، من خلال ارنبٍ ما، يُبقي الحاكم الصادرة بحقه مذكرات توقيف حول العالم، والوارد اسمه في النشرة الحمراء للانتربول، في منصبه… وهذا ما تُروّج له بوقاحة وجوهٌ واصوات سياسية واعلامية تفضح نفسها بنفسها يوما بعد يوم.

اما الاحتمال الثاني، فأن تنقلب نهاية ولاية الثلاثة عقود لسلامة، نهايةً لمرحلة الاستقرار النسبي الحالي لسعر الصرف، فيحلق الدولار نحو ارقام خيالية، قد يكون اقلَّها، النصف مليون ليرة لقاء الدولار الواحد، وهذا ما يحذر منه زاعمو الحرص على مصالح الفقراء والتقديس الكاذب لأموال المودعين.

عندما طرح الرئيس العماد ميشال عون عام 2017 تعيين حاكم آخر للمركزي يصحح الاخطاء المتمادية منذ التسعينات، لم يقبل احد: لا حزب ولا كتلة ولا مرجعية سياسية ولا روحية ولا اي جهة ديبلوماسية. جميعهم حذروا من انهيار كبير. ولما لم تتوفر اكثرية للتغيير، كان ما كان حتى وصلنا الى 17 تشرين.

وبعد 17 تشرين، في ايام حكومة الرئيس حسان دياب، طرح الرئيس عون تغيير الحاكم، بالاقالة هذه المرة، وبتأييد معروف من رئيس الحكومة، على عكس موقف الرئيس سعد الحريري عام 2017. ولما بدا ان الطرح جدي، حطَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بمروحية في بعبدا، وابلغ رفضَه اي تبديل، لأننا “بحاجة لكل الناس وليس للاستغناء عن الناس”، كما قال من على منبر بعبدا، واعدا بخفض سعر الدولار الى ثلاثة الاف ليرة “بحلول الاثنين” كما قال.

ومرة جديدة، فَعَل عدم الاقدام فعلَه، فاتسعت الفجوة، وصار استيعاب الازمة اصعب، وهو يزداد صعوبة الى حد الاستعصاء.

اما اليوم، فعند نفس المنظومة، كل الاحتمالات مطروحة الا الاصلاح.

لا تعيّنوا حارسا قضائيا. مددوا لسلامة واهربوا مجددا الى الامام، وامام الانهيار الحتمي الاكبر، الآتي حتما اذا لم يُصحَّح المسار، رهانُنا على خارج ينتشلنا من المستنقع، ويمدد لمنظومتنا في غياب البديل، تماماً كما فعل في مؤتمرات باريس الشهيرة، على مر السنين.

هذا هو منطقهم.

اما المنطق الصحيح، فبسيط ومباشر: اوقفوا الوقاحة، وابدأوا الاصلاح. فهذا هو الحل الوحيد مهما طال الزمن.