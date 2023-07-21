living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيرم استقبل وفدا من إتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم ودور اللهو

21
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وفدا من إتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية ودور اللهو، برئاسة النقيب جوزيف الحداد وعضوية مجموعة من رؤساء وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابات المنضوية تحت راية الإتحاد.
 
وشدد وزير العمل خلال اللقاء الذي "ساده حوار بناء على أولوية العامل اللبناني وتفعيل المنصة التابعة للاتحاد وربطها مباشرة بمنصة وزارة العمل، لتأمين البدائل للعمالة النازحة والتي سوف يتم التشديد على تبديلها عبر تفعيل التفتيش و التشدد به حفاظا على أولوية أرزاق اللبنانيين". 
 
وطالب الوفد، بحسب بيان وزعه، بدفع "ما يستحقه العامل فعليا من قيمة راتب بحوالي 70 من قيمة الرواتب القديمة. كما تم البحث في أفق التدريب في القطاع السياحي بالتنسيق بين وزارة العمل والإتحاد، وقد أبدى معالي وزير العمل كل الإيجابية والتفهم لمطالب الإتحاد والتنسيق الدائم بين معاليه وإدارته والإتحاد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   