قداس احتفالي للمطران معوض في بيت لهيا بمشاركة النائب شربل مارون

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ترأس راعي أبرشية زحلة والبقاع المارونية المطران جوزيف معوض قداسا احتفاليا في عيد مار الياس، أقيم في كنيسة مار الياس في بيت لهيا، بدعوة من كاهن الرعية أمير نصار ولجنة وقف الرعية، وعاونه إضافة إلى نصار، الكهنة: وديع الجردي، شربل نبهان، إيلي أبو عساف وجان بول كمال.

شارك في القداس النواب: غسان سكاف وعقيلته روزي، شربل مارون، وممثل وائل أبو فاعور نواف التقي، الأمين العام لحركة النضال النائب السابق فيصل الداوود ونائبه طارق الداوود، قائمقام راشيا نبيل المصري، البارابتوس ابراهيم كرم، نائب رئيس منتدى "التنمية اللبناني" وهبي أبو فاعور، منسق "التيار الوطني الحر" في راشيا مخايل متى، مسؤولة حزب الكتائب اللبنانية في راشيا غيتا العجيل، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد، رئيس رابطة مخاتير راشيا جميل قاسم، مدير الوكالة الأميركية للتنمية LADA كمال السيقلي، عضو اللجنة المركزية في الصليب الأحمر اللبناني كمال الساحلي، عبدالله شديد، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وأهالي البلدة.

معوض

وأكد معوض أن "الكنيسة تعلن الصوت الوطني للمسؤولين السياسيين، خصوصا الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية ويعطلون اتخاذ التدابير المناسبة للقيام بالإصلاح الاقتصادي".

وقال: "من المؤسف أننا نعيش هذا الجمود اليوم، رغم أن هناك مبادرات مشكورة، لكننا نعيش جمودا على الصعيد الوطني في ما يتعلق بانتخاب رئيس وفي القيام بالاصلاحات المطلوبة".

أضاف: "من ناحية أخرى، نسمع في الأخبار كيف مجموعة الدول الخمس تجتمع من أجل لبنان".

وتمنى معوض "أن تنشط المبادرات من جديد والاتصالات بين مختلف الأفرقاء من أجل ان يبرهن اللبنانيون أنهم قادرون على حكم بلدهم، ولديهم المقدرة على ذلك، ومختلف الأفرقاء قادرون على الاتفاق مع بعضهم إذا وضعوا مصلحة لبنان أولا وتخلوا عن المصالح الفئوية".