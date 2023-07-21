فياض وقّع مع نظيره العراقي مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية

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وقع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مذكرة تفاهم مع نظيره وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في وزارة النفط العراقية لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية .

وتأتي هذه الخظوة استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شيّاع السوداني وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية .

هذا بالاضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لإستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل انتاج الكهرباء في لبنان

وتتضمن المذكرة :

١- استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية سارية المفعول وتسليم كافة الكميات المتبقية قبل شهر تشرين الاول ما يرفع معدل تسليم الفيول بمقدار النصف.

٢- تجديد اتفاقية زيت الوقود لسنة اضافية مع زيادة الكميات السنوية المسلمة الى مليون ونصف مليون طن بدل المليون طن في الاتفاقية الحالية.





٣- عقد اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل الى مليوني طن من النفط الخام تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يناسب مواصفات معامل انتاج الكهرباء.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث تفاصيل هذه العقود تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية في البلدين وإقرارها بحسب القوانين مرعية الاجراء.

ويعود الوزير فياض مساء الى بيروت .