استنكارا للاساءة الى القرآن...وقفة في النبطية وقرى جبل عامل الثانية

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لبت النبطية ومعظم البلدات والقرى في منطقة جبل عامل الثانية، نداء الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للوقفات الاستنكارية في المساجد والنوادي الحسينية ورفع القرآن الكريم، تنديدا بالاساءة التي يتعرض لها كتاب القرآن الكريم من حرق لنسخ منه في السويد.

وجرى احراق العلم السويدي امام العديد من المساجد في عدد من البلدات الجنوبية، فور الانتهاء من صلاة الجمعة وخروج المصلين الذين رفعوا نسخا من القرآن الكريم، واطلقوا هتافات التنديد بالاساءات التي يتعرض لها. كما رفعت لافتات كتب على بعضها "القرآن ملاذنا وحياتنا"، و "القرآن فخر وجودنا"، و"ايها العنصريون هيهات ان تطفئوا نور قرآننا".