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عن أمانة السر العامّة للرهبانية المارونية المريمية

بمعونة الله واستلهام الروح القدس وشفاعة العذراء، وخلال مجمعها العام العادي المنعقد من 17 الى 25 تموز 2023، بحضور المفوض الحبري سيادة المطران حنا علوان السامي الاحترام، انتخبت الرهبانية المارونية المريمية في جلستها الانتخابية المنعقدة يوم الجمعة 21 تموز الاب ادمون رزق النائب العام السابق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية، كما تمّ انتخاب الأباتي بيار نجم نائبًا عامًا ومدبرًا أول، والأب الاب جهاد يونس مدبرًا ثانيًا، والأب جان مارون الهاشم مدبرًا ثالثًا، والأب سمير غصوب مدبرًا رابعًا،

وإذ تشكر الرهبانية كل الذين رافقوها بالصلاة، تخص بالشكر المفوض الحبري سيادة المطران حنا علوان ومن خلاله السلطة الكنسية الجامعة والمحلية، على مرافقتها ومحبتها واهتمامها المميز للرهبانية المريمية العريقة وابنائها، رهبانًا ومؤمنين، وتسأل الله أن يبارك لبنان وشعبه وأهله في الوطن وكل أصقاع العالم.

يحتفل قدس الأب العام الجديد ومجلس المدبرين العامين بقداس الشكر يوم الأحد 23 تموز 2023 عند الساعة العاشرة صباحًا في دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، مقر الرئاسة العامة للرهبانية المارونية المريمية.

كما يتقبل الرئيس العام والمجلس الجديد التهاني يوم السبت 22 تموز من الساعة الثالثة من بعد الظهر حتى الثامنة مساءً ويوم الأحد بعد الذبيحة الالهية ومن الساعة الثالثة حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأوضحت بأن الأب ادمون رزق من مواليد رعشين 1/3/1976، دخل طالبية الرهبانية في 10/10/1988 في دير مار ضوميط فيطرون، ودخل الابتداء في 6/11/1994 في دير مار سركيس وباخوس عشقوت، أبرز نذوره المؤقتة في 28/9/1996في الدير عينه وأبرز نذوره المؤبدة في 16/12/2000 في دير مار أنطونيوس الكبير – روما، سيم كاهنًا في 20/7/2002 في دير مار ضوميط – فيطرون. تابع دراسته الفلسفية واللاهوتية في جامعة الروح القدس الكسليك وفي جامعة مار يوحنا اللاتران الحبرية في روما، حائز على ديبلوم في الماريولوجي في جامعة الماريانوم في روما سنة 2003،وتابع تخصصه في اللاهوت الكتابي في جامعة الغريغوريانا في روما سنة 2005، دراسات عليا في اللاهوت DEA في كلية اللاهوت الحبرية الكسليك سنة 2011، إجازة في الحق القانوني الشرقي في جامعة الحكمة سنة 2016، طالب دكتوراه في جامعة مار يوحنا اللاتران الحبرية بعنوان "L’Aspect juridique spirituel de l’association - confrérie appellée Congrégation Mariale au Liban"

شغل الوظائف التالية في الرهبانية:

معاون الوكيل العام 2005-2011، وكيل دير مار يوسف دير شمرا 2005-2008، رئيس دير مار يوسف ونائب معاون خوري رعايا زوق مصبح 2008-2011، خوري رعايا زوق مصبح 2011-2017، رئيس دير مار بطرس وبولس – كريم التين وخوري رعية التجلّي2017-2021، نائب عام من سنة 2021، خوري رعية مار شربل وما أنطونيوس 2022،

مرشد الشبيبة الطالبة المسيحيّة فريق سيّدة اللويزة من سنة 1996 إلى سنة 1999

معاون في راديو الفاتيكان القسم العربي 2002-2003

مرشد الكشّاف اللبناني فريق سيّدة اللويزة 2005-2011

مرشد دليلات لبنان فريق سيّدة اللويزة 2005-2011

عضو في لجنة الدعوات في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2008-2011

المرشد الإقليمي لرابطة الأخويّات الأمّ في نيابة صربا 2015-2018

مرشد عام رابطة الأخويات في لبنان 2016-

عضو في اللجنة البطريركية "الميثاق التربوي الوطني الشامل، شرعة الأجيال اللبنانية الجديدة"

منسق قطاع الجبل في أبرشية أنطلياس المارونية 2017-2021

منسّق قطاع الساحل في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2015-...

عضو في المجلس الكهنوتي في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2022

معدّ ومقدّم عدّة برامج كنسيّة ولاهوتيّة على شاشة Télé Lumière وNour Sat

ترجمة وتعليق لعدّة احتفالات فاتيكانيّة على شاشةTélé Lumière - Télé Liban – Future – LBC - MTV