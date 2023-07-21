الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تقدّم مساعدة طبيّة لمرض الهيموفيليا: هدفنا الوقوف الى جانب أهلنا في لبنان في الأزمة التي يمرون بها‎

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قدمت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية مساعدة طبيّة وهي عبارة عن 74 حنجور (عامل 8 ، 2500 وحدة/100) للجمعية اللبنانية للهيموفيليا وسيستفيد منها المصابين بهذا المرض لمن هم في الاربعة عشر عاماً وما فوق.

تسلّمت المساعدة رئيسة الجمعية اللبنانية للهيموفيليا الدكتورة صولانج صقر من رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية الدكتور المتخصص في أمراض السكري والغدد الصماء ايلي حداد ترافقه عضو الجمعية الدكتور غلاديس صوايا.

وأثنت الدكتورة صولانج صقر على هذه المساعدة القيمة التي ستنقذ حياة العديد من المصابين بهذا المرض خصوصاً أن أغلب المرضى لم يعد لديهم إمكانية تأمين العلاج عبر وزارة الصحة إذ أصبح الدواء جداً مكلف رُغم أنه لا يزال مدعوماً أي يدفع على دولار 15 الف ليرة عوضاً عن 1507 ليرة.

بدوره رئيس الجمعية شدد على أن هدف الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية ربط جميع الاطباء والممرضين اللبنانيين في أوروبا بعضهم ببعض من أجل مساعدة لبنان والوقوف الى جانب أهلهم في المحنة التي يمرون بها في البلاد، مشيرا الى أن "ما تم تقديمه اليوم هو جزء بسيط من المساعدات التي تقوم الجمعية بتأمينها في مجال الادوية خصوصا"، لافتا الى أننا "أرسلنا سابقاً خمس حاويات تحتوي على مختلف أنواع الأدوية وقد تم توزيعها على مستشفيات ومستوصفات وغيرها والحاوية السادسة في طريقها قريباً الى لبنان"، آملاً للبنان هذا البلد الحبيب الخروج من الأزمة التي يمرّ ليعود منارة الشرق كما كان دائماً".

وبعد الانتهاء من تسليم الادوية عقد رئيس الجمعية الطبية الدكتور حداد والدكتورة غلاديس صوايا كما ورئيسة الجمعية اللبنانية للهيموفيليا الدكتورة صقر اجتماعاً عبر تقنية الزوم مع عدد من الاطباء وشركات أدوية في فرنسا للبحث في إمكانية تأمين أدوية لمرضى الهيموفيليا.