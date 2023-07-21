الحرارة الى ارتفاع إضافي.. واحذروا الاحد المقبل

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يؤثر على لبنان طقس صيفي حار، فيما الرطوبة السطحية ساحلا تبقى مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحار ، أما الرطوبة جبلا وبقاعا فتكون منخفضة.

وسيتأثر لبنان الاحد المقبل برياح استوائية حارة تترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحدود ٣-٤ درجات فوق معدلاتها الموسمية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجو : قليل السحب

- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الرؤية: جيدة

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

الأحد: قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

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