المبادرة الفرنسية وصلت الى حائط مسدود؟

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أفادت مصادر سياسية بارزة لـ”الديار”، بأن الفرنسيين يدركون أن فكرة الحوار التي جرّبتها باريس وصلت الى حائط مسدود من دون تغطية اقليمية ودولية، وبغياب الضغط من قبل الرياض ووواشنطن لن تستطيع فرنسا اقناع المعارضة بتلبية دعوة مماثلة. في المقابل، فإن تراجعها عن التمسك بمبادرة “السلة”، يضعها ايضا في مواجهة مع “الثنائي الشيعي” وخصوصا حزب الله غير المعني بتقديم اي تنازل خصوصا بعدما بات واضحا ضعف الدور الفرنسي الذي سمح لقوى “الخماسية” بان تستغله ولم تقدم اي شيء ملموس لدعمه، وبدل قيامه بالمواجهة اعتراضا على استهداف دوره، اختار كما هي العادة التراجع “خطوة الى الوراء”، والان يبدو حائرا لا يعرف ماهية الخطوة المقبلة. والخلاصة سنكون امام فترة طويلة من الفراغ المفتوح على كافة الاحتمالات.