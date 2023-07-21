منصوري تعرض لانتقادات من فريقه السياسي.. فهدّد بالاستقالة؟

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أفادت معلومات مؤكدة لـ”الديار”، بأن تصريح نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري عن إلغاء منصة “صيرفة” وعدم المس بالاحتياطي المركزي مهما كانت الظروف، تعرض لانتقادات حتى من الفريق السياسي الذي سماه، مما دفعه إلى التهديد بالاستقالة خلال الساعات الـ 48 الماضية، مدعوما من العضوين السني سليم شاهين والدرزي بشير يقظان، واستدعى ذلك اتصالات سياسية على أعلى المستويات، واجتماعات بعيدة عن الاضواء.

وفي المعلومات، ان منصوري شرح دقة الظروف، مؤكدًا على صحة المعلومات التي تحدثت عن ارتفاع في سعر الدولار اذا تم إلغاء منصة “صيرفة”. وفي المعلومات، فانه جرى نقاش واسع خلال الاجتماعات دون التوافق على اي مسار للحل، وشرح نواب الحاكم دقة الظروف ومحاولات وضعهم في مواجهة الناس وتحميلهم مسؤولية المرحلة السابقة.