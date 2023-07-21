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تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم.. هذا ما كشفه كبير علماء المناخ في ناسا

21
JULY
2023
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رجّح كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأميركية الخميس أن يكون شهر يوليو الحالي، على الأرجح، الأكثر سخونة في العالم منذ "مئات، إن لم يكن آلاف السنين".
 
وسبق أن شهد هذا الشهر، أي شهر يوليو، تحطيم أرقام قياسية يومية وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الاصطناعية.
 
واعتبر العالم غافين شميدت، في لقاء نظمته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مع الصحفيين، أنه على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلا عن بعضها البعض إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي وسينعكس على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأميركية في وقت لاحق.
 
وقال شميدت "نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم.. موجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، يسارا ويمينا ووسطا".
 
وأشار إلى أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة النينو.
 
 واعتبر شميدت أنه رغم الدور الصغير الذي تلعبه ظاهرة النينو "ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات. منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية.. نتوقع أن يستمر ذلك، السبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي".
 
ووفق حسابات شميدت هناك احتمال بنسبة 50% أن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، ورغم ذلك أشار إلى أن علماء آخرين يعطون ذلك نسبة 80%.
 
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