عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 تموز 2023

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الأخبار

ـ لبنان نحو جهنّم مناخية

ـ مرحلة قادمة من الضغوطات السياسية والاقتصادية... والترغيب المالي: بدء معركة جوزف عون

ـ نواب الحاكم: نريد غطاءً لـ«الإصلاح» أو نستقيل

ـ فرنسا تراجع استراتيجيتها بعد الدوحة

ـ الغرب يرفع قميص «الجوعى» | انهيار اتفاق الحبوب: العالم أكثر قتامة

البناء

ـ نصرالله يدعو الى تظاهرات غدا للمطالبة بإغلاق سفارات السويد… والعراق يبدأ حوار إيجابي بين حزب الله والتيار

ـ جعجع يطالب بجلسة انتخابية… بعد استقالة الخماسية ملف المركزي على نار حامية

ـ ملامح مناورة للتمديد لسلامة… ونواب الحاكم طبخة بحص

الجمهورية

ـ سيناريوهات متناقضة تستبق عودة لودريان ـ التوتر في الجنوب يتصاعد

ـ ماذا دار بين التيار والحزب في ميرنا الشالوحي؟

اللواء

ـ مشهد المسارات المنتظرة.. و«حوار غرباء» بين نواب الحاكم والبرلمان!

ـ «الثنائي» ينعى البيان الخماسي ولا نتائج لتدخُّل الدوحة لدى طهران.. والمصارف إلی الإقفال

ـ عتب سياسي على اللقاء الخماسي!!

الديار

ـ خطة غير واقعية لنواب الحاكم للتهرب من «كرة النار»... والموازنة «كارثية»

ـ الاستحقاق الرئاسي في «غيبوبة» وباريس تغيب عن السمع دون خطة بديلة

ـ لبنان يثبت حقوقه على الارض جنوبا و«اسرائيل» تطلب «وساطة» الفرنسيين