عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 تموز 2023

الأخبار
ـ لبنان نحو جهنّم مناخية
ـ مرحلة قادمة من الضغوطات السياسية والاقتصادية... والترغيب المالي: بدء معركة جوزف عون
ـ نواب الحاكم: نريد غطاءً لـ«الإصلاح» أو نستقيل
ـ فرنسا تراجع استراتيجيتها بعد الدوحة
ـ الغرب يرفع قميص «الجوعى» | انهيار اتفاق الحبوب: العالم أكثر قتامة
البناء
ـ نصرالله يدعو الى تظاهرات غدا للمطالبة بإغلاق سفارات السويد… والعراق يبدأ حوار إيجابي بين حزب الله والتيار
ـ جعجع يطالب بجلسة انتخابية… بعد استقالة الخماسية ملف المركزي على نار حامية
ـ ملامح مناورة للتمديد لسلامة… ونواب الحاكم طبخة بحص
الجمهورية
ـ سيناريوهات متناقضة تستبق عودة لودريان ـ التوتر في الجنوب يتصاعد
ـ ماذا دار بين التيار والحزب في ميرنا الشالوحي؟
اللواء
ـ مشهد المسارات المنتظرة.. و«حوار غرباء» بين نواب الحاكم والبرلمان!
ـ «الثنائي» ينعى البيان الخماسي ولا نتائج لتدخُّل الدوحة لدى طهران.. والمصارف إلی الإقفال
ـ عتب سياسي على اللقاء الخماسي!!
الديار
ـ خطة غير واقعية لنواب الحاكم للتهرب من «كرة النار»... والموازنة «كارثية»
ـ الاستحقاق الرئاسي في «غيبوبة» وباريس تغيب عن السمع دون خطة بديلة
ـ لبنان يثبت حقوقه على الارض جنوبا و«اسرائيل» تطلب «وساطة» الفرنسيين