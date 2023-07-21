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عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 تموز 2023

21
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الأخبار

ـ لبنان نحو جهنّم مناخية
ـ مرحلة قادمة من الضغوطات السياسية والاقتصادية... والترغيب المالي: بدء معركة جوزف عون
ـ نواب الحاكم: نريد غطاءً لـ«الإصلاح» أو نستقيل
ـ فرنسا تراجع استراتيجيتها بعد الدوحة
ـ الغرب يرفع قميص «الجوعى» | انهيار اتفاق الحبوب: العالم أكثر قتامة

البناء
ـ نصرالله يدعو الى تظاهرات غدا للمطالبة بإغلاق سفارات السويد… والعراق يبدأ حوار إيجابي بين حزب الله والتيار
ـ جعجع يطالب بجلسة انتخابية… بعد استقالة الخماسية ملف المركزي على نار حامية
ـ ملامح مناورة للتمديد لسلامة… ونواب الحاكم طبخة بحص

الجمهورية
ـ سيناريوهات متناقضة تستبق عودة لودريان ـ التوتر في الجنوب يتصاعد
ـ ماذا دار بين التيار والحزب في ميرنا الشالوحي؟

اللواء
ـ مشهد المسارات المنتظرة.. و«حوار غرباء» بين نواب الحاكم والبرلمان!
ـ «الثنائي» ينعى البيان الخماسي ولا نتائج لتدخُّل الدوحة لدى طهران.. والمصارف إلی الإقفال
ـ عتب سياسي على اللقاء الخماسي!!

الديار
ـ خطة غير واقعية لنواب الحاكم للتهرب من «كرة النار»... والموازنة «كارثية»
ـ الاستحقاق الرئاسي في «غيبوبة» وباريس تغيب عن السمع دون خطة بديلة
ـ لبنان يثبت حقوقه على الارض جنوبا و«اسرائيل» تطلب «وساطة» الفرنسيين

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