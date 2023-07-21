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أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 تموز 2023

21
JULY
2023
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الأخبار

ـ نظّمت «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» (task force lebanon) عشاءً في منزل نِجاد عصام فارس، الثلاثاء الفائت، حضره نواب حزبي الكتائب والقوات اللبنانية ونواب «تغييريون»، و«مستقلون» و«سياديون»! وقالت مصادر شاركت في العشاء إن الهدف هو «توحيد المعارضة». وعُلم أنّ من بين النواب الذين اعتذروا عن عدم حضور العشاء الأميركي النواب حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وسينتيا زرازير ونجاة صليبا.

ـ عيّن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام رئيس دائرة الديوان في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة مديراً عاماً للدائرة بالتكليف من دون العودة إلى مجلس الوزراء. واكتفى سلام بإرسال القرار الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ 3 تموز الجاري، إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المال والمصرف المركزي وديوان المحاسبة، علماً أن تكليف موظف فئة ثالثة بمهام موظف من الفئة الأولى مخالف للقانون.

ـ أقام قسما الجوار والخنشارة في حزب الكتائب قداساً «للشهداء ومتوفي القسمين» في كاتدرائية النبي الياس في الخنشارة في المتن الشمالي بداية الشهر الجاري، في حضور النائب الياس حنكش ممثلاً رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وكان لافتاً عدم دعوة حزب القوات إلى المناسبة ولا حتى نائب القوات ملحم رياشي الذي يتحدّر من البلدة نفسها. أما المفاجئ فكان حضور الوزير السابق ميشال سماحة ومحسوبين على النائب الياس بو صعب. وهذه المرة الأولى التي يعمد فيها قسما الكتائب في البلدتين إلى إقامة قداس للشهداء، إذ درجت العادة أن يحيي حزب القوات قداس «شهداء المقاومة اللبنانية» في الخنشارة. وربطت مصادر مطّلعة مقاطعة الكتائب للقوات ببدء التحضير للمعركة البلدية المقبلة مع ترجيح عدم تحالف الحزبين، أحدهما مع الآخر، مشيرة إلى أن افتتاح هذه المعركة بدأ من القداس الذي لم يكن حاشداً.

البناء

قال مصدر دبلوماسي في دولة مشاركة في اللجنة الخماسية إن محاولة تصوير الاجتماع إعلاناً عن استبدال المبادرة الفرنسية بالمبادرة القطرية لا يعبّر عن حقيقة ما جرى وعبّر عنه بيان اللجنة التي اعترفت بعجزها عن إطلاق أي مبادرة وعادت لتطالب النواب بانتخاب رئيس لو كانوا قادرين على انتخابه لما كان من حاجة للجنة الخماسية.

تساءلت جهات نيابية عربية عن سبب عدم تفعيل نظام عقوبات عربي إسلامي تجاه الدول التي تنخرط في إجازة الإساءات إلى العرب والمسلمين ومقدّساتهم جوهره منع سلع هذه الدول من دخول الأسواق. وقالت إن الشركات السويدية مثل فولفو والكترولكس واتش ام وايكيا واريكسون وسكانيا تبيع بمليارات الدولارات الى الأسواق العربية والإسلامية سنوياً.

الجمهورية

ـ لم يتردّد أحد كبار المسؤولين في توجيه اللوم إلى أحد مساعديه على موجبات تَعامله مع إحدى الوزارات الحساسة.

ـ سَجّل سفير غربي امتعاضه من إنكار قوى سياسية لبنانية الاهتمام التاريخي لبلاده بحماية لبنان وهجومها غير المقبول على "الام الحنون".

ـ يردّد مطلعون أنّ طرح الحوار الداخلي جاء بتشجيع من مجموعة باريس الخماسية، بحيث يكون بمثابة إخراج للتسوية.

 اللواء

تعيش معظم أوساط النيابية المعنية لمحادثات المجموعة الخماسية حالة من «الظمأ المعرفي» في ما خص المسار الجديد، ونوعية الاجراءات المزمع اتخاذها.

الطريف إلى درجة الهزل المضحك أن ثلاثة من المرشحين المستجدين للرئاسة الأولى، يتصرف مقربون منهم على أن المسألة قيد الحسم لهذا المرشح أو ذاك.

لم تفرج المصارف أو مصرف لبنان بعد عن التعامل مع الصيغة المعدلة للتعميم رقم 158، والمرتبط بتعاميم أخرى!

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