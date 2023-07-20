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سلام: لا خوف من إنقطاع مادة القمح الحيوية في المدى القريب

20
JULY
2023
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بحث وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، مع وفد من "تجمع المطاحن"، في المخزون القومي من مادة القمح.

وطمأن سلام أن "لا خوف من إنقطاع مادة القمح الحيوية في المدى القريب"، داعيا "اللبنانيين الى عدم المبالغة في القلق على امدادات القمح من جراء استمرار الصراع بين روسيا أوكرانيا وتداعياته على البواخر المحملة بالحبوب في البحر الأسود".
وعبر عن اعتقاده بأن "الأزمة الناشئة من قرار تعليق اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود لا بد أن تُحل، لما سيكون لها من تأثير على الأمن الغذائي العالمي لا سيما لناحية ارتفاع الاسعار في المديين المنظور والبعيد".

وذكر سلام بـ"القرض الذي استحصل عليه لبنان من البنك الدولي لدعم مادة القمح، والذي تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة بموجبه من تأمين ديمومة توافر هذه المادة الاستراتيجية وفق آلية دعم واضحة وشفافة، تراعي المعايير الدولية وتكفل حق اللبنانيين بلقمة عيشهم". وأعلن أن "باخرة محملة ب 28 ألف طن من القمح ستصل إلى مرفأ بيروت مطلع الاسبوع المقبل".

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