بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب... بحصلي "يوضح"

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طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اللبنانيين "لعدم الخوف من حدوث إنقطاع في إمداد لبنان لبعض المواد الغذائية عقب اعلان روسيا تعليق مشاركتها في إتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لوجود مصادر عالمية أخرى لإستيراد الحبوب بديلة عن أوكرانيا".

و كشف في بيان عن أن" كميات الحبوب المصدرة من اوكرانيا الى لبنان ليست كبيرة ولا تحتاج الى بواخر كبيرة لشحنها وبالتالي يمكن إخراجها من موانئ غير خاضعة للحصار".

ونبه بحصلي الى أن "هذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي على الأسواق العالمية ما سيؤدي الى ارتفاع اسعار الكثير من المنتجات لا سيما القمح والزيوت"، داعياً المسؤولين المعنيين في لبنان الى" ضرورة التَحَوطّ لهذا الموضوع منذ الآن".