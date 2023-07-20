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اتفاق على رفع النفايات بين الاونروا واتحاد بلديات الضاحية

20
JULY
2023
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شارك رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام ومديرة مكتب الاونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، وبدعوة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، في لقاء عقد في مكتب اللجنة في السرايا الحكومية، للبحث بإشكالية النفايات المنزلية الصلبة داخل المخيمات الفلسطينيّة التي تقع ضمن إطار عمل الاتحاد جغرافيًا.

وأكّد رئيس اللجنة الدكتور باسل الحسن في خلال اللقاء، ان "البلديات تعاني من أزمات كثيرة تفوق قدرتها على التحمّل وهي متعاونة للوصول الى حلول جذرية"، ومشيرًا الى ان "الاونروا مستعدة للمساعدة ضمن الامكانات المتوافرة خصوصًا في ظل الأزمة التي تعاني منها".

وأبدى الحسن" استعداد اللجنة للتدخل بين الطرفين والقيام بالجهد المطلوب لحل الازمة الراهنة والوصول الى خواتيم سعيدة".

كما شدد المهندس درغام والدكتورة كلاوس على "ضرورة التوافق لايجاد حلّ يناسب الجميع".

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إزالة العراقيل ورفع النفايات من داخل مكاتب الاونروا في لبنان، الى حين تنفيذ ما تم التوافق عليه من بنود أخرى.

 

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