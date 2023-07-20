هل تؤثر أزمة القمح العالمية على لبنان؟

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طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اللبنانيين "لعدم الخوف من حدوث إنقطاع في إمداد لبنان لبعض المواد الغذائية عقب اعلان روسيا تعليق مشاركتها في إتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لوجود مصادر عالمية أخرى لإستيراد الحبوب بديلة عن أوكرانيا".



وفي بيان كشف عن أن "كميات الحبوب المصدرة من اوكرانيا الى لبنان ليست كبيرة ولا تحتاج الى بواخر كبيرة لشحنها وبالتالي يمكن إخراجها من موانئ غير خاضعة للحصار".



ونبه بحصلي الى أن "هذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي على الأسواق العالمية ما سيؤدي الى ارتفاع اسعار الكثير من المنتجات لا سيما القمح والزيوت"، داعياً المسؤولين المعنيين في لبنان الى "ضرورة التَحَوطّ لهذا الموضوع منذ الآن".

هذا وتواصل أسعار القمح الارتفاع اليوم الخميس بعد أن أعلنت روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق الذي يشمل تصدير حبوب ومنتجات زراعية أوكرانية، بحسب "روسيا اليوم".



وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 1.27% إلى 740.25 دولار للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية)، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".



وأمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه "اعتبارا من اليوم سينظر إلى كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على أنها وسائل محتملة لنقل حمولات عسكرية".