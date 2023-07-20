بعد العثور على رضيعة داخل كيس.. طفلان في صندوق تحت جسر نهر إبراهيم!

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عثر قرابة منتصف الليل على طفلين حديثي الولادة داخل كرتونة تحت جسر إبراهيم.

وتم نقلهم بواسطة الأب مجدي علاوي إلى مستشفى القديسة مارتين للإطمئنان على صحتهم وهم بخير.

وعمل مخفر جبيل على فتح تحقيق بالحادث.

وفي التفاصيل، كان قد تلقى أبونا مجدي علاوي اتصالا من أحد الأشخاص، وتبلّغ منه العثور على طفلين داخل صندوق تحت جسر نهر ابراهيم، فطلب الابونا حينها من الشخص أن يأخدهما إلى مخفر جبيل…

وبعدما قام المخفر بعمله القانوني وبعد اذن مدعي العام، نُقل الولدين إلى مستشفى القديسة مارتين بجبيل للاطمئنان على صحتهما، وبمناسبة عيد النبي إيليا الابونا مجدي أطلق عليهما اسما ايلي و ايليان.