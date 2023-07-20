لهيب تمّوز مستمر... هكذا سيكون طقس الـweekend!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.



وجاء في النشرة الاتي:



الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدرجات حرارة مرتفعة نسبيا بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما تزيد نسبة الرطوبة المرتفعة من حدة الشعور بالحرارة على الساحل.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال، و انخفاضها بشكل طفيف في الداخل مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات المتوسطة.



الجمعة: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.