حميميم يكشف تفاصيل عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على دمشق

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روسيا اليوم: أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، أن مقاتلتي "إف-16" تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمتا الليلة الماضية مستودعات في محافظة دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.

وقال غورينوف: "من الساعة 00.26 إلى الساعة 00.36، شنت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مستودعات تقع في محافظة دمشق، مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين وإلحاق أضرار مادية".

وأفاد مصدر عسكري سوري في وقت سابق بأن عسكريين اثنين تعرضا لإصابات ووقعت أضرار مادية جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف نقاطا في محيط دمشق.