الأنباء الكويتية: طي صفحة سليمان فرنجية ونواف سلام

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الأنباء الكويتية: تشير آخر القراءات لبيان الاجتماع «الخماسي» من اجل لبنان في الدوحة، إلى انه طوى صفحة المبادرة الفرنسية بمعادلتيها: رئاسة الجمهورية لسليمان فرنجية ورئاسة الحكومة لنواف سلام، والحوار من اجل التوافق على رئيس، الذي اطلقه الثنائي الشيعي «امل وحزب الله» وتبناه الفريق الفرنسي، خلال مرحلة باتريك لوريل، امتدادا الى الموفد جان ايف لودريان.

واللافت انه بعد الاجتماع السابق للخماسي في باريس لم يصدر بيان عن المجتمعين، دلالة على الفشل، في الاتفاق فيما بينهم، اما في الدوحة فقد تكلل الاجتماع ببيان مشترك وضع النقاط على الحروف، فتجاهل الدعوات للحوار وأكد انتخاب النواب لرئيس الجمهورية، واستتبع البيان الرسمي المشترك بيانات تأكيدية لاحقة، عن وزارات الخارجية من الدول المشاركة.