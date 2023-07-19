خطوة جيدة لتخفيف عبء مشكلة النفايات في صيدا

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إعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن الإستعانة بآليات من شركة "سيتي بلو" قبل استلامها إلتزام جمع النفايات يُعتبر خطوة جيدة لتخفيف عبء مشكلة النفايات المتراكمة في شوارع المدينة، وذلك بانتظار إنتهاء الإجراءات الإدارية الضرورية خصوصاً تلك المرتبطة بديوان المحاسبة.



وأكّد البزري أن القوى السياسية التي إتفقت على هذه الخطوة مع البلدية قد شكّلت لجنة تُمثّل نواب المدينة وقواها للتنسيق مع البلدية في الإشراف على عمليات جمع النفايات، ووضع خطة شاملة لها.



وأشار البزري إلى أن مؤسسة الدكتور نزيه البزري الإجتماعية ستستمر في مبادرتها بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية وبلدية صيدا في عملية كنس الشوارع وتنظيفها، داعياً إلى تشديد الرقابة البيئية، ومحاسبة المخالفين، وقيام بقية أجهزة البلدية والاجهزة الامنية بمتابعة هذه المخالفات.