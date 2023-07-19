إحياء ً لعاشوراء...حزب الله أطلق سلسلة من النشاطات في صيدا والجوار

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أطلق "حزب الله" في منطقة صيدا إحياء الليالي العاشورائية بمختلف أنشطتها، مستضيفا عددا من العلماء الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها السامية. وتوزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي في الغازية وسيد الشهداء في حارة صيدا، والسيدة الزهراء في صيدا والإمام الحسين في عنقون، وباحتي قاعة عاشوراء في تعمير عين الحلوة، وقاعة الإمام المهدي في كفرحتى، وحسينية بلدة بنعفول. كما نظم "حزب الله" بالتعاون مع العاملين في حركة "أمل" مجالس عزاء مشتركة في بلدات عزة، اركي ، قناريت، زغدرايا، زيتا، رومين وحومين التحتا.

كما نظم قطاع صيدا سلسلة من الأنشطة العاشورائية، تنوعت بين حلقات اللطم والمسيرات وموائد الإطعام الشعبية ورفع راية الآمام الحسين والاناشيد الخاصة بالمناسبة.