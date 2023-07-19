living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو- طرابلسي: على الحكومة تحمل مسؤولياتها في ملف النازحين السوريين من خلال تحركها تجاه الدولة السورية مباشرة

19
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد النائب ادكار طرابلسي عبر قناة الجديد ان موقف النواب من كل الاطياف في اللجان موحد تجاه ملف النازحين السوريين، مشيرا الى ان نحن نرفض التوجه الاممي بإعطاء الأولوية للطلاب السوريين في المدرسة الرسمية على حساب التلميذ اللبناني.

وشدد طرابلسي على ان ملف النازحين بات اليوم يحظى باجماع وطني لناحية ضرورة ترحيلهم وبخاصة بعدما لمس الجميع الضرر الذي لحق بلبنان جراء وجودهم على ارضه ورأى ان على الحكومة لأن القضية باتت مسألة وجود ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الاطار من خلال تحركها تجاه الدولة السورية مباشرة على مستوى رسمي جدي ونحن دائماَ مع الحوار من دولة لدولة.

لمشاهدة الفيديو على هذا الرابط:

https://twitter.com/CharlyTweeps/status/1681644571288109056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1681644571288109056%7Ctwgr%5Ede856d5d1f2d07a8f14958b72a0dc5dbb9ad5285%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FCharlyTweeps2Fstatus2F1681644571288109056widget%3DTweet

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   