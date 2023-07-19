بالفيديو- طرابلسي: على الحكومة تحمل مسؤولياتها في ملف النازحين السوريين من خلال تحركها تجاه الدولة السورية مباشرة

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اكد النائب ادكار طرابلسي عبر قناة الجديد ان موقف النواب من كل الاطياف في اللجان موحد تجاه ملف النازحين السوريين، مشيرا الى ان نحن نرفض التوجه الاممي بإعطاء الأولوية للطلاب السوريين في المدرسة الرسمية على حساب التلميذ اللبناني.

وشدد طرابلسي على ان ملف النازحين بات اليوم يحظى باجماع وطني لناحية ضرورة ترحيلهم وبخاصة بعدما لمس الجميع الضرر الذي لحق بلبنان جراء وجودهم على ارضه ورأى ان على الحكومة لأن القضية باتت مسألة وجود ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الاطار من خلال تحركها تجاه الدولة السورية مباشرة على مستوى رسمي جدي ونحن دائماَ مع الحوار من دولة لدولة.

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https://twitter.com/CharlyTweeps/status/1681644571288109056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1681644571288109056%7Ctwgr%5Ede856d5d1f2d07a8f14958b72a0dc5dbb9ad5285%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FCharlyTweeps2Fstatus2F1681644571288109056widget%3DTweet