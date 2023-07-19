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المجلس الوطني الارثوذكسي: لاحترام مواقعنا داخل المؤسسات والادارات العامة

19
JULY
2023
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هنأ المجلس الوطني الارثوذكسي، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، "إخواننا المسلمين اللبنانيين الشركاء بالوطن"، راجيا من الله "اعادة اللحمة الوطنية تحت راية العلم اللبناني بعيدا عن المصالح والصراعات الخارجية والحزبية والطائفية".

وشدد المجلس على انه "من غير المقبول ما حصل بحق طائفتنا، فكل مرة تدفع الطائفة الارثوذكسية ثمن تنازلات عن مراكزها ومواقعها داخل المؤسسات والادارات العامة فنحن الطائفة الرابعة بحسب الترتيب الاداري ويجب احترامنا واحترام مواقعنا ولسنا جائزة ترضية لاحد ، لذا نعود مجددا ونطالب بالمساواة واحترام الطائفة اسوة بباقي الطوائف وبحسب العرف والنظام الديموقراطي. فاذا كان هناك اي تعينات ادارية تقوم بها وزارة الداخلية بحسب قوانينها وانظمتها او تعينات ادارية عبر مجلس الوزراء فاننا نطالب مجددا بتعيين رئيس الاركان أصليا وايضا تعيين مسؤول عن الادارة المشتركة في وزراة الداخلية، فنحن لا نتعدى على احد وانما ما نطالب به هو حقنا الشرعي بالتمثيل لا منة من احد".

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