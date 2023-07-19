"خلافاً للكذبة"... جميل السيد: يتم احتجاز المهاجرين والعمل عل ترحيلهم بأسرع ما يمكن

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غرّد النائب جميل السيّد على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "خبر: "أقرّت بريطانيا أمس قانوناً يمنع المهاجرين الذين دخلوا اليها بشكل غير شرعي من طلب اللجوء والاقامة فيها. وحيث يتم احتجاز المهاجرين والعمل عل ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا حتى ولو لم يكونوا من رواندا ".



وأضاف، "هذا في بريطانيا، وحيث عدد سكانها 68 مليون نسمة ولا يتجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين اليها بضعة آلاف سنويّاً!!".



وتابع، "أما عندنا، ورغم وجود اتفاقية رسمية بين لبنان والامم المتحدة منذ 2003 تمنع اللجوء وتفرض توطينهم خارج لبنان أو اعادتهم الى بلدهم الاصلي خلال مهلة سنة، فعدد النازحين الذين دخلوا بصورة غير شرعية منذ 2011 من دون أي ضوابط على الحدود حينذاك، بلغ أكثر من مليون ونصف مليون نازح بمقابل 5 ملايين لبناني".

وختم، "لم يعُد من النازحين في لبنان الى سوريا سوى حوالي 20 ألف نازح بالعودة الطوعية، خلافاً للكذبة التي تقول أنّه عاد منهم 400 ألف الى سوريا".