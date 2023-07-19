لمتابعة الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين لبنان اليونان وقبرص... نصار التقى نظيرته اليونانية

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التقى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار بنظيرته اليونانية الوزيرة Olga Kefalogianni من أجل متابعة الاتفاقية الثلاثية الموقعة في أثينا بين لبنان اليونان وقبرص بتاريخ 12 أيار 2023 .

وتم الاتفاق بين الطرفين على المضي قدما بتكليف لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية.



كما دعا الوزير نصار الوزيرة Kefalogianni إلى زيارة لبنان في أيلول المقبل والقيام بجولة على المناطق السياحية ضمن برنامج يتم التحضير له.



وختم الوزير نصار زيارته مباركا لنظيرته في اليونان بمركزها الجديد،مؤكدا "ضرورة التعاون من أجل تعزيز وتفعيل العلاقات التبادلية الثنائية بين البلدين في المجال السياحي".