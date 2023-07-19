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بالصور- الاستنفار في عكار لا يزال مستمراً...جراء مسلسل الحرائق بالمنطقة!

19
JULY
2023
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لا يزال مسلسل الحرائق المتنقلة في قرى وبلدات عكارية متواصلاً لليوم الخامس على التوالي وسط ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بلغت في المناطق الجبلية نهاراً حدود الـ33 درجة وفي المناطق الوسطية والساحلية ما فوق الـ35 درجة.


وهذا ما فرض استنفاراً لدى مراكز #الدفاع المدني في كل أرجاء المحافظة ولدى فرق الاستجابة الأولى في اتحادات البلديات.

وارتفعت حصيلة أضرار الحرائق في عكار حتى تاريخ 18 تموز 2023 عن 137 هكتاراً من الأراضي الحرجية والزراعية والعشبية، وهي أعلى مساحة مُسجلة منذ 2021.

والمُقلق في الأمر هو متوسط ارتفاع الحرائق عن سطح البحر الذي بلغ 935 متراً عن سطح البحر وهو أعلى ارتفاع مُسجل حتى الآن، علماً أن حرائق الغابات في عكار وصلت حتى ارتفاع 1800 متر عن سطح البحر لهذا الموسم.

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